В России отказались работать с "русофобской дрянью" из Казахстана

В России отказались работать с "русофобской дрянью" из Казахстана
Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
В новое правительство республики после подавления беспорядков попали ярые националисты

Россотрудничество не будет взаимодействовать с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, пока он публично не отречется от своих националистических и русофобских взглядов. Об этом заявил глава Федерального агентства по делам СНГ и проживающих за рубежом соотечественников Евгений Примаков.

Накануне в Казахстане было сформировано новое правительство. СМИ обратили внимание, что должность министра информации досталась известному своими скандальными высказываниями Умарову. Некоторые из них Примаков процитировал в своем телеграм-канале:

"Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный будто в совок попал!! В крови у них что ли?"

"Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?"

"Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора"

Примаков допустил, что, возможно, эти слова только приписываются Умарову, а на самом деле он этого не говорил и таких взглядов не придерживается. Но пока он это не опроверг, взаимодействовать с ним, особенно по вопросам "межэтнического и межконфессионального согласия" – а именно это относится к сфере деятельности нового министра – в Россотрудничестве отказываются.

"Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации",

– пояснил Евгений Примаков.

В начале января в Казахстане вспыхнули массовые беспорядки. На этом фоне президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и обратился к партнерам по ОДКБ за помощью. Во вторник, 11 января, было объявлено, что ситуация в республике почти нормализовалась, миссия ОДКБ завершается, а новый премьер получил практически карт-бланш для скорейшего восстановления Казахстана после кризиса.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

США потребовали от ОДКБ покинуть Казахстан

Госдеп поддержал решение Токаева

"Камешек в туфле Путина": эксперт нелестно отозвался об Украине

Киев борется с Москвой вместо решения своих проблем

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей