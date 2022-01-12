В новое правительство республики после подавления беспорядков попали ярые националисты

Россотрудничество не будет взаимодействовать с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, пока он публично не отречется от своих националистических и русофобских взглядов. Об этом заявил глава Федерального агентства по делам СНГ и проживающих за рубежом соотечественников Евгений Примаков.

Накануне в Казахстане было сформировано новое правительство. СМИ обратили внимание, что должность министра информации досталась известному своими скандальными высказываниями Умарову. Некоторые из них Примаков процитировал в своем телеграм-канале:

"Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный будто в совок попал!! В крови у них что ли?"

"Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?"

"Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора"

Примаков допустил, что, возможно, эти слова только приписываются Умарову, а на самом деле он этого не говорил и таких взглядов не придерживается. Но пока он это не опроверг, взаимодействовать с ним, особенно по вопросам "межэтнического и межконфессионального согласия" – а именно это относится к сфере деятельности нового министра – в Россотрудничестве отказываются.

"Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации",

– пояснил Евгений Примаков.

В начале января в Казахстане вспыхнули массовые беспорядки. На этом фоне президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и обратился к партнерам по ОДКБ за помощью. Во вторник, 11 января, было объявлено, что ситуация в республике почти нормализовалась, миссия ОДКБ завершается, а новый премьер получил практически карт-бланш для скорейшего восстановления Казахстана после кризиса.