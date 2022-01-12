Елбасы наблюдает, как его клан отодвигают от власти

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится на территории республики под домашним арестом. Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев занимается проведением перехвата власти – фактически его подчиненные заняты отстранением клана Назарбаевых от управления силовыми и финансовыми структурами, утверждает белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Эксперт сравнил находящегося в заточении Назарбаева с Хрущевым, который теперь вынужден сидеть под арестом – в свое время бывший секретарь ЦК Никита Сергеевич тоже провел последние годы своей жизни в вынужденной изоляции на даче.

Происходящие в Казахстане события развивались стремительно. Вдруг "островок стабильности" превратился в ожесточенное место боестолкновения. Политолог Геворг Мирзаян считает, что власти республики проделали огромные усилия, чтобы внешние декорации производили впечатление стабильного и спокойного государства.

Но и различного рода международные проекты, и всемирные выставки "Экспо" с фестивалями оказались не более чем ширмой, тщетно скрывающей внутренние противоречия политических элит. Принятые наверху решения, как показывает история, приводят к огромным классовым сдвигам. Оказалось, что Казахстане масса серьезнейших противоречий идеологического характера. Администрация президента республики насаждает агрессивный национализм, реальной политической силы которому, увы, не наблюдается в постсоветском пространстве.

В один прекрасный момент, пояснил Мирзаян, вдруг искра превратилась в пожар, который привлек и внутренние, и внешние силы. Поводом стали задранные цены на топливо. Щепки разлетались в стороны – никого уже не волновали послабления в виде введения полугодового госрегулирования с надбавками.

Можно выстраивать массу конспирологических версий с заговорами. Однако, подчеркивает политолог, факт заключается в том, что ситуация для протестов сложилась.

По информации СМИ, на пленарных заседаниях мажилиса не появляется и депутат Дарига Назарбаева, дочь первого президента.