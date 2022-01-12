Страны Балтии опасаются за свою независимость

Аппетиты России могут распространиться на Прибалтику. Об этом пишет американское издание Foreign Policy, комментируя последние события на постсоветском пространстве.

Информация в статье подана так, будто сами жители Литвы, Латвии и Эстонии опасаются попасть "в меню" России. Автор поясняет, что ситуация накаляется по нарастающей. Сначала "диктатор Лукашенко" при поддержке Москвы спровоцировал миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией. Потом случилась "потенциальная эскалация конфликта" на Украине. И даже "хаос в Казахстане" должен служить прибалтам напоминанием о том, с какими они могут столкнуться угрозами.

"Прибалтийская общественность обеспокоена Россией и беспорядками на постсоветском пространстве. (…) Реваншисты в Москве цепляются за идею, что они имеют право на Прибалтику даже после более чем 30 лет независимости",

– говорится в статье FP. На этом фоне издание призывает республики "позаботиться" о своих военных бюджетах. В качестве дополнительного аргумента приводится доклад Службы госбезопасности Латвии, где угрозой №1 названа деятельность российских спецслужб.

Ранее британская The Telegraph написала, что влияние Москвы уже распространилось на часть бывших советских республик, а теперь это может произойти и с некоторыми странами, входящими в Евросоюз. А в The National Interest даже предположили, что НАТО согласится пожертвовать некоторыми своими действующими членами, чтобы найти компромисс с Москвой.

Переговоры представителей РФ и НАТО открылись 12 января в Брюсселе.