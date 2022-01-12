Варшава отказывается расследовать истории об исчезновении на ее территории мигрантов, направлявшихся в ФРГ

Белорусским следователям нужно направить польского военнослужащего Эмиля Чечко на медицинскую экспертизу. Такой совет дали в Минобороны Польши, когда узнали, какие показания дает их беглый солдат.

Ранее Эмиль Чечко, патрулировавший польско-белорусскую границу, перешел на сторону Белоруссии, попросил у Минска политического убежища и признал, что лично стрелял в мигрантов, выполняя приказ польского командования. Всего же, по его словам, польскими силовиками было убито на границе более 240 нелегалов, а также два волонтера.

Получив такие показания, Следственный комитет Белоруссии начал расследование по факту исчезновения граждан третьих стран, которые перебрались через границу ЕС, направляясь в Германию.

В Варшаве, однако, не увидели повода для беспокойства.

"Мы бы посоветовали обследовать этого человека у психиатра, если он действительно дает такие показания",

– приводит РИА "Новости" комментарий представителя Министерства нацобороны Польши.

Эмиль Чечко 1996 года рождения был задержан на белорусской территории около границы с Польшей 16 декабря 2021 года. В Варшаве сначала заявили о похищении, но затем объявили беглого военнослужащего дезертиром и потребовали его экстрадиции. По такому обвинению мужчине грозит 10 лет лишения свободы.