Кризис в отношениях России и Запада будет ликвидирован, если руководство альянса сдержит слово

Нервная реакция России на попытки Украины стать членом НАТО вполне объяснима. На это указала французский парламентарий, кандидат на пост президента Пятой республики Марин Ле Пен.

Она напомнила про историческое обязательство НАТО не приближать свою военную инфраструктуру к границам России.

"Этот договор соблюдался десятилетиями, а сегодня он ставится под сомнение, поэтому Россия так плохо реагирует",

– высказалась Ле Пен в эфире телеканала BFMTV. Она пояснила, что Украина является прямым соседом РФ и ее вступление в НАТО означает нарушение давних договоренностей.

По мнению французского политика, НАТО нужно придерживаться взятых на себя обязательств, в том числе перед Россией, и вообще лучше заниматься реальными угрозами западному миру, такими как радикальный исламизм.

Очередные выборы президента Франции состоятся в апреле 2022 года. По мнению экспертов, переизбраться на второй срок действующему лидеру Эммануэлю Макрону может помешать нерешенный украинский вопрос.