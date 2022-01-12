В США определились с санкциями против России в случае нападения на Украину

В США определились с санкциями против России в случае нападения на Украину
Фото: Chandler West / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Новый пакет мер предусматривает шаги, направленные лично против президента РФ Владимира Путина

Американские законодатели в среду, 12 января, представят проект документа, где прописаны меры, которые должны быть приняты в отношении России, если ее войска вторгнутся на территорию Украины. Об этом сообщает Washington Post.

По информации издания, новые санкции могут коснуться не только банковской сферы России, но и ряда высокопоставленных чиновников и даже лично президента РФ Владимира Путина.

По словам главы комитета Cената по международным делам Роберта Менендеса, это должно дать понять Кремлю, что не стоит рисковать жизнями людей и крушить экономику страны в бесплодной попытке "перекроить карту Европы". 

Сообщается, что авторами законопроекта являются сенаторы от Демократической партии и что в Белом доме предварительно уже поддержали их инициативу.

Ранее в РФ заявляли, что не вынашивают агрессивных планов, и в свою очередь, потребовали юридических гарантий безопасности от Запада. Первый раунд российско-американских переговоров на эту тему состоялся 10 января. Представители США пообещали к следующей неделе подготовить письменный ответ на предложение Москвы.

Источник: Washington Post ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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