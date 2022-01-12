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Американские законодатели в среду, 12 января, представят проект документа, где прописаны меры, которые должны быть приняты в отношении России, если ее войска вторгнутся на территорию Украины. Об этом сообщает Washington Post.
По информации издания, новые санкции могут коснуться не только банковской сферы России, но и ряда высокопоставленных чиновников и даже лично президента РФ Владимира Путина.
По словам главы комитета Cената по международным делам Роберта Менендеса, это должно дать понять Кремлю, что не стоит рисковать жизнями людей и крушить экономику страны в бесплодной попытке "перекроить карту Европы".
Сообщается, что авторами законопроекта являются сенаторы от Демократической партии и что в Белом доме предварительно уже поддержали их инициативу.
Ранее в РФ заявляли, что не вынашивают агрессивных планов, и в свою очередь, потребовали юридических гарантий безопасности от Запада. Первый раунд российско-американских переговоров на эту тему состоялся 10 января. Представители США пообещали к следующей неделе подготовить письменный ответ на предложение Москвы.
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