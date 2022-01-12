Токаев пытается задобрить местных националистов и показать им, что они не являются врагами государства

Назначая ярого русофоба и поклонника пантюркизма Аскара Умарова министром информации и общественного развития Казахстана президент республики Касым-Жомарт Токаев пытается побороть контрреволюцию в стране и успокоить местных ура-патриотов, которые восприняли ввод сил ОДКБ как "оккупацию". Об этом говорится в публикации "Взгляда".

Издания отмечает, что данный шаг казахского лидера выглядит "плевком в лицо России", поскольку Умаров за последние годы наговорил много грязи в адрес РФ, русского языка, русского народа и Великой Отечественной войны. Кроме того, он является активным сторонником Великого Турана и распространял в интернете карты, где в состав Казахстана была включена часть "тюркских" территорий нашей страны.

"Подобное (назначение – ред.) сложно воспринимать иначе как плевок в лицо России, но Токаев, отправляя русофоба на повышение, скорее всего, руководствовался другими соображениями – контрреволюционными", – пишет автор издания.

По его словам, президент бросает Умарова националистам и пантюркистам в нынешний кризисный момент как кость, словно бы указывая, что они не объявлены врагами государства и приглашены к управлению. Токаев ждет от них сплочения вокруг его фигуры как лидера нации и во благо народа, т.к. не время "мутить воду".

"Этот месседж для националистов особенно важен сейчас, поскольку ввод войск ОДКБ их зримо обозлил", следует из статьи.

Радикалы увидели в Токаеве "предателя национальных интересов" после его приглашения в республику на фоне беспорядков "оккупационной армии". Поэтому именно Умарову доверено доносить до его сторонников по разуму мысль, что ввод миротворцев ОДКБ вовсе не "оккупация", а борьба с терроризмом.

По мнению автора, новый министр не станет действовать самостоятельно, а предпочтет подчинение. Однако, несмотря на то, что Умаров уже подтер некоторые свои яркие русофобские высказывания в интернете, в России подобный карьерный рост, может быть, и поймут, но никак не примут, резюмируется в публикации.

Ранее в среду, 12 января, это назначение раскритиковал глава Федерального агентства по делам СНГ и проживающих за рубежом соотечественников Евгений Примаков. Он заявил, что в Россотрудничестве не станут вести диалог "с русофобской дрянью".

