Стороны беседовали более 4 часов

Играющие большую роль в формировании международной повестки переговоры России и Североатлантического альянса завершились в Брюсселе. Стороны проговорили дольше, чем планировалось изначально.



Беседа началась в 10 утра по местному времени (в 12:00 по Москве) и продлилась более 4 часов.

Данная встреча стала продолжением российско-американских переговоров, которые прошли в Женеве 9 и 10 января. Стоит отметить, что общение в формате Россия – США заняло гораздо больше времени, более 7 часов.

К слову, американские эксперты считают, что наша страна одержала победу над Соединенными Штатами Америки в первом этапе переговоров по гарантиям безопасности.