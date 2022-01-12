Переговоры Россия-НАТО завершились в Брюсселе

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Стороны беседовали более 4 часов

Играющие большую роль в формировании международной повестки переговоры России и Североатлантического альянса завершились в Брюсселе. Стороны проговорили дольше, чем планировалось изначально.

Беседа началась в 10 утра по местному времени (в 12:00 по Москве) и продлилась более 4 часов.

Данная встреча стала продолжением российско-американских переговоров, которые прошли в Женеве 9 и 10 января. Стоит отметить, что общение в формате Россия – США заняло гораздо больше времени, более 7 часов.

К слову, американские эксперты считают, что наша страна одержала победу над Соединенными Штатами Америки в первом этапе переговоров по гарантиям безопасности.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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