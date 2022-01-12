Столтенберг: НАТО отказалась идти на компромисс по требованию России о невступлении Украины

Столтенберг: НАТО отказалась идти на компромисс по требованию России о невступлении Украины
Йенс Столтенберг. Фото: Zheng Huansong / XinHua / www.globallookpress.com
Дискуссия была не простой, заявил генсек Альянса

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил перед журналистами, рассказав о встрече НАТО с Россией. Переговоры прошли сегодня, 12 января, в Брюсселе.

По его словам, встреча была непростой, так как у сторон значительные разногласия и их трудно будет преодолеть. Также Столтенберг заявил, что НАТО не станет отказываться от политики открытых дверей, дав странам возможность самим определять свою судьбу. 

Альянс, по его словам, отказался идти на компромисс по требованию России о нерасширении и невступлении Украины в его ряды, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". Также НАТО не собирается отказываться от расширения на восток. 

Однако стороны подтвердили стремление сотрудничать и даже договорились восстановить свои миссии в Брюсселе и Москве.

Также НАТО готова обсуждать с РФ взаимное ограничение в отношении ракет и вопрос ядерной политики. Союзники по Альянсу готовы вновь встретиться с Москвой и предоставить конкретные предложения.

Первая встреча по гарантиям безопасности прошла между Россией и США 10 января. Тогда представительница Вашингтона заявила, что

Источник: Telegram
Полина ИВАНОВА
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