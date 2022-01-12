Правительство прибалтийской республики усмотрело угрозу нацбезопасности государства в транспортировке удобрений

Вильнюс расторгает контракт на перевозку белорусского калия, решение вступает в силу 1 февраля. Об этом заявил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис в среду, 12 января.



Правительство республики согласилось с выводом комиссии по изучению сделок стратегических компаний. Там сочли, что соглашение между Литовскими железными дорогами и "Беларуськалием" противоречит интересам нацбезопасности, поэтому его необходимо расторгнуть, сообщает "Sputnik Беларусь".

Таким образом, Вильнюс следует в фарватере санкционной политики Вашингтона в отношении Минска, вопреки экономическим выгодам собственного государства. Как отмечает агентство, контракт с ЛЖД и "Беларуськалием" был подписан весной 2018 года на срок до конца 2023-го. Согласно документу через Литву и Клайпедский порт ежегодно транспортируется около 11 млн тонн белорусских удобрений.

Напомним, с 8 декабря 2021 г. США ввели рестрикции против "Беларуськалия", однако Литовские железные дороги не прекратили транзит, т.к. калийный гигант перечислил аванс и остановка перевозок грозит серьезными финансовыми потерями. Данное решение вызвало скандал в правительстве прибалтийской республики.

Накануне российский "Коммерсантъ" вышел с публикацией, в которой со ссылкой на анонимных участников химического рынке говорилось о панике в "Беларуськалии" из-за потерь западных клиентов, которые испугались американской санкционной дубины.

