Вильнюс расторг контракт с Минском на перевозку белорусского калия

Вильнюс расторг контракт с Минском на перевозку белорусского калия
Фото: Alfredas Pliadis / XinHua / www.globallookpress.com
Правительство прибалтийской республики усмотрело угрозу нацбезопасности государства в транспортировке удобрений

Вильнюс расторгает контракт на перевозку белорусского калия, решение вступает в силу 1 февраля. Об этом заявил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис в среду, 12 января.

Правительство республики согласилось с выводом комиссии по изучению сделок стратегических компаний. Там сочли, что соглашение между Литовскими железными дорогами и "Беларуськалием" противоречит интересам нацбезопасности, поэтому его необходимо расторгнуть, сообщает "Sputnik Беларусь".

Таким образом, Вильнюс следует в фарватере санкционной политики Вашингтона в отношении Минска, вопреки экономическим выгодам собственного государства. Как отмечает агентство, контракт с ЛЖД и "Беларуськалием" был подписан весной 2018 года на срок до конца 2023-го. Согласно документу через Литву и Клайпедский порт ежегодно транспортируется около 11 млн тонн белорусских удобрений.

Напомним, с 8 декабря 2021 г. США ввели рестрикции против "Беларуськалия", однако Литовские железные дороги не прекратили транзит, т.к. калийный гигант перечислил аванс и остановка перевозок грозит серьезными финансовыми потерями. Данное решение вызвало скандал в правительстве прибалтийской республики.

Накануне российский "Коммерсантъ" вышел с публикацией, в которой со ссылкой на анонимных участников химического рынке говорилось о панике в "Беларуськалии" из-за потерь западных клиентов, которые испугались американской санкционной дубины.

Источник: Sputnik Беларусь ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

США потребовали от ОДКБ покинуть Казахстан

Госдеп поддержал решение Токаева

"Камешек в туфле Путина": эксперт нелестно отозвался об Украине

Киев борется с Москвой вместо решения своих проблем

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей