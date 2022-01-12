Зеленский в пророческом выступлении предсказал свой провал на посту президента

Зеленский в пророческом выступлении предсказал свой провал на посту президента
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos / dpa / www.globallookpress.com
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Глава Украины предупреждал народ

Журналисты издания "Страна" откопали выступление Владимира Зеленского 2016 года, которое оказалось пророческим. В нем будущий президент Украины предупреждал о том, что голосовать на выборах за него не надо. 

Естественно, Зеленский шутил в рамках выступления. В ролике экс-комик спрашивает зал о том, кто будет за него голосовать, если он действительно будет баллотироваться на самый высокий пост в стране. Зрители дружно подняли руки и громко поприветствовали такое решение бывшего актера. 

Тогда Зеленский поинтересовался, а не сошли ли все присутствующие с ума. Экс-актер, "возмущаясь", говорил о том, что ведущий, то есть он, вышел, прорекламировал себя и все, люди готовы отдать за него свой голос. Зеленский предостерег зрителей и призвал "не вестись на рекламу". Он показал соотечественникам технологию, как люди что-то выбирают, как "можно сделать из говна конфетку". 

Журналисты же отметили, что Зеленский предупреждал о последствиях, если его выберут главой Незалежной.

В последнее время рейтинг лидера украинцев сильно упал. Эксперты открыто говорят о том, что Зеленский может не просто не выиграть вторые выборы, но и не досидеть свой первый срок. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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