Соратник украинского лидера пожаловался на недостаточную военную помощь Незалежной в условиях "российской угрозы"

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пожаловался на то, что США по капле "выцеживают" военную помощь для Незалежной. По его мнению, если бы Вашингтон хотел полноценно защитить соборную от России, то он сделал бы это еще несколько лет назад.

В эфире канала "UkrLife" украинский стратег поблагодарил американцев за присланные "Джавелины" и обещание поставить "Стингеры". Он объявил, что в США и Незалежной сейчас самые оснащенные по радарам армии в мире. Однако этого мало, исходя из того, какие средства Белый дом тратил на Афганистан.

"Если бы они хотели гарантированно сделать так, чтобы Россия не вторглась на Украину, они могли бы осуществить программу военной помощи так и такую, что самый отпетый российский сумасшедший отказался бы от этой войны", – сказал пан Арестович.

По его словам, это надо было сделать несколько лет назад. Но сначала этому препятствовал "невменяемый" Барак Обама со справедливым проектом мира, потом его сменил Дональд Трамп, пытавшийся наладить контакт с "мистером Путиным", пояснил мужчина-карамелька.

"Когда пришел Джо Байден, они просто начали переоценку, стратегические встречи, как обычно это начинается", – заметил соратник Владимира Зеленского.

Кроме того, считает пан Арестович, в США идет "холодная гражданская война" и американские политики сосредоточены на внутренних проблемах. Он подчеркнул, что когда Штатам было нужно быстро разрешить какую-либо ситуацию за пределами страны, они это делали. В качестве примера такой "быстрой помощи" советник привел Вьетнам, Южную Корею, Японию и Афганистан. А с Незалежной они ее "цедят", резюмировал пан Арестович.

Напомним, сегодня стало известно о начале работы в Минобороны Украины на постоянной основе двух советников из США – Криса Риццо и Тодда Брауна. В основные обязанности американцев будут входить консультации в области обороны и евроинтеграции. Как подметила телеведущая Ольга Скабеева в своем телеграм-канале, вот такая у киевского режима "С– суверенная Д-демократия".

