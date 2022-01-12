Американцы пытаются загнать Москву в угол, чтобы снова попробовать прибрать к своим рукам богатства РФ и всю страну целиком

Переговоры по гарантиям безопасности, которые сейчас проходят в Женеве между коллективным Западом и Россией, закончатся провалом, поскольку США стремятся к эскалации конфликта с Москвой. К такому выводу пришел автор польского издания Myśl Polska Адам Смех.

Публицист считает, что Вашингтон стремится втянуть РФ в вооруженное противостояние с Украиной, чтобы загнать Кремль в угол.



По его мнению, первый этап переговоров, который прошел еще в понедельник, 11 января, между делегациями Вашингтона и Москвы, завершился провалом. Сегодня глава НАТО Йенс Столтенберг после заседания Совета Россия-НАТО также заявил, что альянс отказался выполнять требования РФ о нерасширении блока на восток Европы – к российским границам.

"На мой взгляд, ничего из этого не выйдет. США и их монстр НАТО явно находятся на пути к переломному моменту конфликта", – констатирует Смех.

В свою очередь, указывает он, Москва не может и дальше пятиться назад, поскольку ее фактически "прижали к стене, за которой не осталось ничего, кроме смущения и поражения". Если сейчас Россия уступит, то ее "переведут в партер", что будет обозначать полную дискредитацию 20-летней политики Путина-Лаврова, т.е. РФ в целом, полагает польский обозреватель.

При таком раскладе автор видит прямую дорогу к внутреннему хаосу в России и очередную попытку "прибрать к рукам эту страну и ее богатства" иностранцами. Поэтому он считает, что Москва, где в Кремле безусловно просчитывают такие последствия, должна отреагировать.

"Война будет неизбежна, если США не отступят от своей позиции. Конечно, Соединенным Штатам, а точнее их правящей элите, есть что терять "в защиту" своего образа жизни, противоречащего старым ценностям Запада. Они не хотят ядерной войны, потому что ее никто не выиграет. Но они хотят войны на Украине, они хотят втянуть в нее Россию, что они и делают", – говорится в статье.

Одновременно автор не исключает, что это позволит Москве лишь стать сильнее.

Кроме этого Смех беспокоится, что в войну на стороне Незалежной против России хотят втянуть и Польшу. Он напоминает, что в последнее время издается слишком много пропагандистской литературы, в которой восхваляется Третий рейх и подвиги "героических германцев", а головы молодым полякам вбивают "безумную историографию" о коллаборантских формированиях Ваффен-СС и бандеровцах. И все это происходит не в какой-то сказке, а в реальности, что коснется всех, указывает публицист.

"Еще немного и польские солдаты пойдут в бой с лозунгом "слава Украине, героям слава" на устах", – предупреждает он, добавляя, что после такого "даже участие в разделе Чехословакии вместе с Гитлером покажутся сущей ерундой".