Подробностями переговоров поделились в российском МИД

Заместитель руководителя главного российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко рассказал, как прошли переговоры в формате Россия–НАТО. Представитель Москвы подчеркнул: наша страна ясно дала понять Североатлантическому альянсу, что портить отношения и дальше – себе дороже. Такое развитие событий может привести к серьезной катастрофе.

Грушко обратил внимание, что текущее состояние российско-американских отношений и так оставляет желать лучшего. Если они и дальше будут ухудшаться, последствия станут плачевными для всего мирового пространства.

Кроме того, западная коалиция постоянно заявляет о том, что придерживается политики сдерживания России. Такое положение дел давно надоело нашему руководству – теперь Москва готова перейти к "контрсдерживанию".

Грушко также подчеркнул, что на сегодняшний день у России и Североатлантического альянса "нет объединяющей позитивной повестки дня". Отношения нашей страны и западной коалиции находятся на очень низком уровне.

При этом представитель российского МИД особо отметил, что Москва собирается отстаивать свои требования по прекращению бесконтрольного расширения НАТО на восток. Российская Федерация должна защитить свои границы и поэтому не отступит от данной позиции.

В то же время дипломат обратил внимание: во время переговоров у российской стороны сложилось впечатление, что натовцы хотят предложить свои варианты решения вопроса по обеспечению безопасности. Москва готова выслушать и возможно даже поддержать инициативы оппонентов.



В свою очередь, заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин напомнил, что Кремль несколько раз обращался к Североатлантическому альянсу с предложениями по деэскалации обстановки. Однако все попытки наладить ситуацию были проигнорированы.

В этот раз Россия не готова мириться с подобным подходом и рассчитывает уже в ближайшее время выйти на подготовку соглашений по гарантиям безопасности, подчеркнул представитель военного ведомства.