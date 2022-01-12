В Берлине вспомнили хамское высказывание американки в адрес ЕС в 2014 году в связи с событиями на Украине

В Бундестаге назвали недружественным вчерашнее откровенное признание замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что Вашингтон, Берлин и Брюссель совместно пытаются затянуть процесс запуска "Северного потока-2". Такую реакцию на последнее заявление высокопоставленной американки продемонстрировал председатель фракции "Левые" в комитете немецкого парламента по иностранным делам Севим Дагделен.

Депутат считает, что слова Нуланд свидетельствуют об отношении Вашингтона к европейским государствам как к сателлитам.

По мнению Дагделен, выступление замгоссекретаря резонируют с ее пренебрежительными высказываниями в отношении Евросоюза, которые она позволила себе в ходе событий на украинском Майдане в 2014 году.

"Правительство Германии должно решительно выступить против подобных нападок", – сказала немка в комментарии для "Ленты.ру".

Добавим, что накануне в своем заявлении по "СП-2" Нуланд также объявила, что власти ФРГ "предприняли значительные шаги" к тому, чтобы отложить ввод в эксплуатацию балтийского газопровода, передает РИА "Новости".



Что касается реплик американки во время "революции гидности" в Незалежной, то тогда в интернет было слито видео с перехваченным телефонным разговором между Нуланд и послом США в Киеве Джеффри Пайетом, которые обсуждали политические кандидатуры на властные посты независимой соборной. В ходе диалога представительница Госдепа крайне пренебрежительно высказалась в отношении ЕС. Позже Нуланд пришлось за это приносить свои извинения коллективному Брюсселю.

