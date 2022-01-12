Публицист поинтересовался у властей республики, каким образом махровый националист попал в правительство

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев обратился к властям Казахстана с просьбой объяснить назначение скандально известного своими русофобскими высказываниями националиста Аскара Умарова на пост министра информации и общественного развития в обновленном правительстве.

В прямом эфире на ютуб-канале "Соловьев LIVE" публицист привел ряд таких спичей политика и задался вопросом – как этот человек мог вообще оказаться в кабмине республики?

"А мы можем услышать официальный комментарий казахстанской власти? То есть, как спасать, как бороться с террористами, так русский Ваня, а как победили, так русофоба назначать? Ну, молодцы", – с возмущением сказал ведущий.

Соловьев предположил, что Умаров, который ранее занимал должность вице-министра информации, оказывал покровительство так называемым "языковым патрулям". По мнению журналиста, ярый русофоб мог поддерживать активистов, заставлявших граждан страны на камеру приносить извинения за использование русского языка. Этими видеороликами полны соцсети.

Публицист напомнил руководству республики, кто именно оказал помощь Казахстану в нынешний политический кризис, когда страна была охвачена погромами со стороны боевиков, а также предложил подумать, какую роль в произошедшем сыграли единомышленники Умарова. Соловьев поинтересовался, что официальный Нур-Султан будет делать в следующий раз, когда страну снова попробуют атаковать террористы?

"С кем начнете заигрывать? А, вы переживаете, что ОДКБ сработала, а пантюркистские организации не сработали? "Армия Турана" не успела прийти на помощь? А она кому бы помогала? Просто интересно", – заметил ведущий.

Назначение президентом Казахстана Касым-Жомарта Токаевым столь одиозной фигуры в кабмин вызвало критику в российских политических кругах и журналистском сообществе. Так, глава Россотрудничества Евгений Примаков открыто заявил, что его организация не станет работать "с русофобской дрянью" и прекращает все контакты с министерством информации Казахстана и его новым руководством.

Издание "Взгляд" опубликовало статью, в которой автор попытался объяснить причину данного назначения тем, что Токаев таким образом хочет подавить контрреволюцию в стране и успокоить местных националистов.

Однако в соцсетях страсти вокруг проблемы с русским населением и языком в Казахстане разгораются еще больше и жестче.

