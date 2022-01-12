Помимо Путина, удар нанесут и по другим высокопоставленным лицам

Американские власти продолжают создавать образ врага вокруг Российской Федерации. Несмотря на то, что Москва не проявляет никакой агрессии, Вашингтон уже придумал, как наказать ее за якобы готовящееся нападение на Украину. Так, под санкционный кулак попадет не только российский лидер Владимир Путин, но и его ближайшие соратники. По крайней мере, такие планы изложены в законопроекте группы американских сенаторов.



В числе лиц, которых планируют покарать в случае эскалации конфликта в Незалежной, оказался глава российского правительства Михаил Мишустин, шеф отечественной дипломатии Сергей Лавров и другие высокопоставленные лица.

Также, если данный законопроект будет одобрен, под удар попадут несколько российских банков. Сенаторы любезно предоставили американскому главнокомандующему самостоятельно выбрать трех несчастливчиков из числа крупнейших финансовых организаций России. В возможный перечень попали "Альфа-Банк", "Сбербанк", "ВТБ", "Газпромбанк" и другие кредитные организации.

Американские политики не обошли своим вниманием и международную платежную систему SWIFT. Особо рьяные ненавистники России требуют, чтобы при необходимости наша страна была отключена от этого ресурса. Кроме того, могут быть запрещены операции с первичным и вторичным госдолгом Российской Федерации.

Напомним, недавно завершились переговоры по обеспечению гарантий безопасности для нашей страны. Стоит отметить, что американцы дали обещание уже на следующей неделе предоставить письменный ответ на требование Москвы.