Заявления альянса Лукьянов назвал рутинными, а сам блок просто подстраивается под итоги встречи между Вашингтоном и Москвой

Прошедшее сегодня заседание Совета России-НАТО в рамках переговорного процесса по гарантиям безопасности не нужно переоценивать, т.к. главный диалог идет между Москвой и Вашингтоном в Женеве, поэтому альянс подстраивается под его результаты. А нынешняя встреча в Брюсселе носила странный и достаточно рутинный характер.

Об этом заявил директор по научной работе фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

По его словам, главным итогом сегодняшней встречи является то, что она обошлась без скандалов и стороны не стремятся к обострению отношений.

"Заявления звучат абсолютно обычные, рутинные, которые всегда звучат после любых переговоров России и НАТО", – сказал РИА "Новости" Лукьянов.

Он назвал брюссельские переговоры второстепенными, а сам Североатлантический блок уличил в подстраивании под итоги встреч между РФ и США, которые идут параллельно в Женеве. Их первый раунд состоялся в понедельник, 10 января.

"И решения, и договоренности, если они вообще случатся, будут там. А НАТО подстроится. Вот сейчас НАТО подстроилось к той тональности, которая была в Женеве", – полагает эксперт.

Лукьянов указал, что тональность эта странная, поскольку на переговорах Москвы и Вашингтона ни о чем пока не договорились, подтвердив абсолютную бескомпромиссность и неуступчивость обеих сторон. При этом представители РФ и США намерены и дальше общаться в поисках сферы, где вообще можно продвигать свои предложения.

"Фактически то же самое случилось и здесь. А переоценивать значение этого (заседания) я бы не стал, как и значение того, что будет завтра в ОБСЕ в Вене", – подчеркнул специалист.

Комментируя сообщения о возобновлении деятельности миссия НАТО и России в Москве и Брюсселе соответственно, Лукьянов к этому отнесся скептически и назвал это решение "чисто ритуальным жестом" – "такой значок, что мы не разругались".

Напомним, как в понедельник, так и сегодня американцы и натовцы в унисон объявили, что не пойдут на уступки РФ в вопросе нерасширения альянса на восток Европы, а двери блока открыты для всех стран, кто туда пожелает войти. Также глава объединения Йенс Столтенберг снова назвал Москву "агрессором", в очередной раз призвал отвести российские войска с собственной территории от границ Украины, обещал киевскому режиму поддержку и прочее, произнесенное норвежцем уже неоднократно.

В свою очередь, замруководителя МИД РФ Александр Грушко повторил тезис Смоленской площади о том, что Москва продолжит настаивать на юридически оформленные обязательства НАТО не принимать в свои ряды Украину и Грузию. Он заявил, что обострение отношений с Россией обернется для Запада катастрофой.

