Лукашенко готов начать торговую войну с Литвой – эксперт

Лукашенко готов начать торговую войну с Литвой – эксперт
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Вильнюсу придется судиться с Минском

Готовность Литвы остановить транзит белорусских калийных удобрений под предлогом обеспечения национальной безопасности, безусловно, является смелым шагом. Однако Александр Лукашенко не оставит без внимания решение Вильнюса. Минск может начать торговую войну с прибалтийской республикой. Об этом заявил политолог Артем Шрайбман.

По его мнению, властям Литвы теперь придется защищать свою позицию в европейском суде. Помимо прямых экономических убытков, республика в случае проигрыша арбитражного дела должна будет заплатить компенсацию Белоруссии.

"Нужно будет доказать, что сделка с Минском, которая не мешала нацбезопасности Литвы много лет, вдруг стала ей угрожать", – заявил Шрайбман.

Напомним, в среду, 12 января, Вильнусь объявил о прекращении перевозок белорусских калийных удобрений с 1 феврали 2022 года. В правительстве отметили, что договор, подписанный ЛЖД, противоречит национальной безопасности республики.

Политолог подчеркнул, что в Евросоюзе найдется много компаний, которые захотят оказать Минску юридические услуги. Он напомнил, что европейские страны уже проигрывали дела в своем же суде. Теперь, по мнению, эксперта на кону стоит международная репутация Литвы.

В то же время он заявил, что отказ ЛЖД от сотрудничества с "Беларуськалием" является очень сильным ударом по интересам Минска. По его мнению, решение литовских властей вызовет обратную реакцию у главы РБ.

"Лукашенко не сможет оставить такое без ответа. Будет торговая война и, скорее всего, нарушение других транзитных цепочек через Беларусь", – уверен Шрайбман.

К слову, ранее аналитики британского делового издания Financial Times выяснили, что страны Прибалтики вопреки западному давлению нарастили экспорт из Белоруссии в прошлом году. Эксперты обвинили Латвию, Литву и Эстонию в срыве санкций против Лукашенко.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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