Просьба казахстанского лидера стала для Кремля неожиданностью

Обратившийся за помощью к ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев хотел прочнее укрепить свой властный статус – его действия были направлены против укоренившегося в сознании многих людей восприятия Назарбаева в качестве главы государства. Такого мнения придерживается социолог Петр Милосердов. Об этом он рассказал "Ленте.ру".

По его словам, символической целью приглашения миротворцев в республику стала фиксация факта, что Москва готова вести диалог именно с Токаевым – так он показал, что теперь является полновластным президентом.

"Забудьте про Назарбаева, забудьте про остальных", – приводит эксперт вероятную риторику главы.

Милосердов указал, что за все время пребывания в стране солдаты ОДКБ ни разу не приняли участия в боевых действиях или подавлении беспорядков.

При этом Россия от ввода солдат в Казахстан не выиграла и не проиграла – никакого решающего действия в ситуации с протестами они не сыграли.

Эксперт полагает, что от обращения Токаева Владимир Путин был не в восторге, поскольку его вынудили взять на себя ответственность за легитимизацию казахстанского президента. По его словам, запрос на ввод войск ОДКБ стал для Кремля некой неожиданностью. Еще накануне просьбы Дмитрий Песков указывал, что власти в Казахстане должны самостоятельно справиться с ситуацией.

Ранее Касым-Жомарт Токаев объявил, что миротворческий контингент стран организации завершил свою миссию. Войска начнут выводить сегодня, 13 января – это займет десять дней.