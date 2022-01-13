Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
Пока западная пресса активно тиражирует слухи о готовности России напасть на Незалежную, сама Украина ведет активную внешнюю политику по противодействию нашей стране. Так, Киев договаривается с Анкарой о вопросах безопасности в черноморском регионе.
В действительно же, имеет место заговор против Москвы. Причем, это не мнение экспертов, это официальная позиция действующих украинских властей. Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского подтвердил данную информацию в эфире местного радио. Игорь Жовква отметил, что акватория Черного моря имеет для Незалежной важное и приоритетное значение.
По данным телеканала "360", высокопоставленный чиновник из офиса главы Незалежной также заявил, что черноморский регион является приоритетным и для НАТО, поэтому Киев планирует вести переговоры по безопасности с Брюсселем.
По его словам, объедение усилий с Анкарой направлено против Москвы, потому что наша страна тоже является хозяйкой вод Черного моря. Каких конкретных договоренностей достигли Украина и Турция, политик не уточнил, однако подчеркнул, что речь идет о вопросах региональной безопасности.
Ранее украинский политолог Владимир Грановский сравнил свою страну с камешком в туфле российского лидера Владимира Путина. Он отметил, что Киев вместо решения внутренних вопросов борется с Москвой.
Токаев пытается задобрить местных националистов и показать им, что они не являются врагами государства
Правительство прибалтийской республики усмотрело угрозу нацбезопасности государства в транспортировке удобрений