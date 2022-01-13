НАТО "причинил боль" дипломатам из ЕС - СМИ

НАТО "причинил боль" дипломатам из ЕС - СМИ
Фото: NATO / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Евросоюз недоволен отсутствием своих представителей на саммите с Россией

Глава европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель поблагодарил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за информирование Евросоюза о ходе переговоров с Россией. Меж тем, как утверждает британская газета The Guardian, в реальности представители ЕС недовольны тем, что их не пригласили на саммит.

Итоги первого раунда переговоров по безопасности между представителями нашей страны и Североатлантического альянса европейцы обсудили в среду, 12 января, на встрече глав оборонных ведомств. Об этом Боррель рассказал в своем твиттер-аккаунте.

Британские аналитики отметили, что Москва начала дипломатический диалог с Брюсселем и Вашингтоном относительно украинского вопроса. Они обратили внимание, что на встречи не были приглашены представители Евросоюза.

"В этом дипломатическом водовороте крупнейший дипломатический клуб Европы отсутствовал", – пишет The Guardian.

Авторы статьи подчеркнули, что ЕС сегодня занимается разработкой санкций против нашей страны на случай потенциального военного конфликта с Незалежной.

В издании заявили, что отсутствие европейских дипломатов на переговорах на их собственной территории "причиняет боль". Кстати, это своеобразная отсылка к статье французской газеты Le Monde, которая сообщила, что ЕС "остался на обочине" во время переговоров президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена.

По данным "Общественной службы новостей", даже глава эстонского кабмина Кая Каллас возмутилась тем, что дипломатов из Таллина не пригласили на переговоры в Женеву.

Ранее Боррель нашел выгоду в противостоянии Евросоюза и России. Он призвал ЕС, НАТО и ОБСЕ объединиться на фоне кризисных отношений с нашей страной.

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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