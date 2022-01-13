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В городе Алматы, а также в Алматинской и Жамбылской областях Казахстана продолжается антитеррористическая операция. Об этом сообщил Комитет национальной безопасности республики.
В указанных регионах сохраняется объявленный ранее самый высокий "красный" уровень террористической опасности.
"Реализуются меры по выявлению и задержанию лиц, причастных к террористической и иной преступной деятельности при массовых беспорядках",
– говорится в сообщении ведомства от 13 января.
При этом в остальных 14 регионах республики "красный" уровень уже снят. По оценке правоохранителей, ситуация нормализовалась в городах Нур-Султан, Шымкент, а также на территории Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей, передает RT.
Ранее президент Казахстана объявил, что вывод миротворческих войск ОДКБ с территории республики начнется 13 января.
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