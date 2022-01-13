Глава правительства выругался матом во время длившегося 22 часа заседания парламента

Публичное использование обсценной лексики, которое допустил премьер-министр Чехии Петр Фиала, попытался оправдать его пресс-секретарь Вацлав Смолка.

Он пояснил, что обычно глава правительства ведет себя сдержанно, но в данном случае его раздражение вызвали министры и депутаты, которые не торопились вернуться с обеда, несмотря на то что заседание парламента затянулось дольше запланированного.

"Премьер-министр просто человек, и в напряженной атмосфере он иногда тоже допускает некоторые непубличные высказывания",

– передает издание Novinky слова Смолки.

Накануне в парламенте Чехии обсуждали вопрос о доверии правительству. Оппозиционные депутаты высказывались против программы кабмина. В какой-то момент Фиала пробормотал себе под нос, что его все "достало". Но его микрофон был включен, поэтому реплику премьера услышали все.

"Мне уже … (слово в значении "все равно")",

– заявил премьер, использовав матерное выражение.

К слову, заседание в парламенте Чехии длилось почти 22 часа. Участники дискутировали всю ночь и разошлись только в 7 часов утра, так ничего и не решив. Поэтому в 18:00 в четверг, 13 января, им придется вновь собраться и продолжить обсуждение.

Петр Фиала был назначен премьер-министром Чехии в конце ноября 2021 года, его предшественник пытался лишить полномочий президента Милоша Земана, за что и поплатился.