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Публичное использование обсценной лексики, которое допустил премьер-министр Чехии Петр Фиала, попытался оправдать его пресс-секретарь Вацлав Смолка.
Он пояснил, что обычно глава правительства ведет себя сдержанно, но в данном случае его раздражение вызвали министры и депутаты, которые не торопились вернуться с обеда, несмотря на то что заседание парламента затянулось дольше запланированного.
"Премьер-министр просто человек, и в напряженной атмосфере он иногда тоже допускает некоторые непубличные высказывания",
– передает издание Novinky слова Смолки.
Накануне в парламенте Чехии обсуждали вопрос о доверии правительству. Оппозиционные депутаты высказывались против программы кабмина. В какой-то момент Фиала пробормотал себе под нос, что его все "достало". Но его микрофон был включен, поэтому реплику премьера услышали все.
"Мне уже … (слово в значении "все равно")",
– заявил премьер, использовав матерное выражение.
К слову, заседание в парламенте Чехии длилось почти 22 часа. Участники дискутировали всю ночь и разошлись только в 7 часов утра, так ничего и не решив. Поэтому в 18:00 в четверг, 13 января, им придется вновь собраться и продолжить обсуждение.
Петр Фиала был назначен премьер-министром Чехии в конце ноября 2021 года, его предшественник пытался лишить полномочий президента Милоша Земана, за что и поплатился.
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