Запад стал меньше бояться Москвы из-за санкций

Американский телеканал CNN выпустил материал, посвященный переговорам по безопасности между Москвой с одной стороны и Вашингтоном с Брюсселем с другой. Журналисты обратили особое внимание на то, что у США и НАТО все еще сохранится страх перед Россией.

Впрочем, западные эксперты и представители Североатлантического альянса стали меньше бояться нашей страны, считают американцы. Они связали этот эффект с ростом санкционного давления на Москву.

Кроме того, в CNN подчеркнули, что соседи России, противостоящие президенту Владимиру Путину, продолжают бояться его. Вероятно, речь шла именно об Украине, которая активно тиражирует слухи о потенциальном военном конфликте с нашей страной.

Примечательно, что Москва настаивает на отсутствии планов по вторжению на территорию Незалежной и пытается решить этот вопрос на дипломатическом уровне. Меж тем, в НАТО такой шаг расценивают как уступку, сообщает CNN со ссылкой на свои источники в альянсе.

В то же время в военно-политическом блоке предполагают, что переговоры между Россией и НАТО могут привести к деэскалации конфликта. Журналисты напомнили, что наша страна уже опубликовала свои официальные требования по гарантиям безопасности.

Ранее британская газета The Guardian выяснила, что действия НАТО "причиняют боль" Евросоюзу. Аналитики обратили внимание на недовольство европейских дипломатов нежеланием Вашингтона и Брюсселя приглашать их на переговоры с нашей страной.