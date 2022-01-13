В России нашли неожиданную замену министру-русофобу из Казахстана

В России нашли неожиданную замену министру-русофобу из Казахстана
Фото: depositphotos.com
Кресло в правительстве предложили Жириновскому

После подавления массовых беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал формировать новое правительства. Пост министра информации и общественного развития глава государства решил доверить Аскару Умарову, широко известному своими русофобскими высказываниями. Данное решение привело к дипломатическому скандалу – профильное российское ведомство отказалось сотрудничать с новым министром до тех пор, пока он не опровергнет свою позицию. Меж тем, чиновнику уже нашли замену в нашей стране.

Напомним, ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Москва не контактирует с "русофобской дрянью", озвучив скандальные цитаты Умарова. 

Политолог Алексей Чадаев предложил заменить министра информации Казахстана на значительно более лояльную к нашей стране фигуру. На своей странице в Facebook он предложил весьма неожиданную кандидатуру.

По мнению эксперта, министра-русофоба следует заменить на лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Аналитик подчеркнул, что депутат Госдумы, конечно, уже не молод, как и резидент Казахстана, однако это соответствует нынешнему тренду на долголетие. Об этом сообщает издание "Свободная пресса".

Эксперт очень высоко оценил личностные и профессиональные качества Жириновского. Он отметил, что российский политик является "фигурой с мировым именем", профессиональным юристом и тюркологом. Кроме того, политолог напомнил, что председатель ЛДПР родился в Казахстане, в городе Алма-Ата.

Ранее Владимир Жириновский раскрыл причины протестов в Казахстане. Парламентарий обратил внимание на несменяемость власти и социальное расслоение в республике.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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