Алиев предъявил претензии российским миротворцам в Карабахе

Алиев предъявил претензии российским миротворцам в Карабахе
Ильхам Алиев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Баку не раз выражал недовольство Москве

Оценивая деятельность российского миротворческого контингента, несущего службу в Нагорном Карабахе, азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил о своих претензиях. Глава государства обратил внимание прессы на "раздражающие моменты".

Политик собрал представителей местных СМИ, чтобы поделиться своими взглядами относительно конфликта в Нагарном Карабахе 2020 года и последствий этой войны. Он заявил, что в целом положительно оценивает роль миротворцев из России, но в тоже время имеет к ним претензии.

По словам Алиева, миротворческий контингент выполняет в Карабахе важные задачи, связанные с сопровождением военнослужащих и грузов. Однако российская сторона допускает "незаконные визиты" на территорию своей ответственности, которая в Азербайджане считается своей собственной.

Алиев отметил, что глава азербайджанского оборонного ведомства Закир Гасанов не раз обращался к своему российскому коллеге Сергею Шойгу с претензиями. Недовольство выражалось также командующему миротворческим контингентом в Карабахе.

Его особенно смутил визит французского политика Валери Пекрес в Степанакерт. Президент АР подчеркнул, что ему слабо верится в версию, будто бы миротворцы "недоглядели". По его словам, гости и Парижа посетили город в тайне, потому что боялись, что азербайджанская сторона задержит их. И добавил, что Баку не выпустил бы французов, если бы знал про их визит.

Напомним, в конце декабря Баку выразил протест Парижу из-за поездки французского политика в Карабах.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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