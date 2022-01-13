Украина обвинила Белоруссию в использовании "биологического оружия"

Украина обвинила Белоруссию в использовании "биологического оружия"
Фото: Ulf Mauder / dpa / www.globallookpress.com
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Прибывшие в Белоруссию выходцы из ближневосточного региона являются своего рода "биологическим оружием", а не мигрантами. Таким мнением с изданием "Украинская правда" поделился секретарь местного Совбеза Алексей Данилов.

По мнению чиновника, Белоруссия использовала беженцев из азиатских стран против Евросоюза в качестве "биологического оружия". Он подчеркнул, что люди отправлялись переходить границу европейских государств без каких-либо результатов. Вероятно, имеются в виду результаты анализов, подтверждающие наличие или отсутствие болезней.

Секретарь СНБО Незалежной отметил, что никто не хотел пускать мигрантов в ЕС. По мнению Данилова, ключевой задачей для любого государства является вопрос сохранения своего суверенитета и неприкосновенности границ. Например, в Россию такая "толпа" мигрантов не смогла бы пройти, считает чиновник.

Напомним, миграционный кризис на линии соприкосновения Белоруссии и Польши обострился в ноябре прошлого года. Евросоюз возложил ответственность за пограничный конфликт на главу РБ Александру Лукашенко. Однако Минск отверг обвинения Брюсселя.

Ранее, комментируя протесты в Казахстане, Лукашенко заявил, что миграционный криз был провокацией, организованной со стороны Запада с целью втянуть республику в военный конфликт.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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