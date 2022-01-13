На Михаила Горбачева подали в суд

На Михаила Горбачева подали в суд
Фото: Boris Kavashkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Последнего руководителя СССР считают виновным в кровопролитных событиях 1991 года

В Вильнюсский окружной суд поступил иск от родственников четырех жителей Литвы, погибших 13 января 1991 года в Вильнюсе. Они обвиняют бывшего президента СССР Михаила Горбачева в том, что при его попустительстве советские военнослужащие "совершили преступления против человечности".

В марте 2019 г. суд в Вильнюсе уже вынес обвинительные приговоры против участников январских событий 1991 года, когда в столкновениях между сторонниками отделения Литовской республики от СССР и служащими Вооруженных сил страны погибли 14 человек и сотни получили ранения. в частности, к 10 годам лишения свободы был заочно приговорен бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов.

Однако против руководителя Советского Союза обвинения тогда не выдвигались. И сейчас сын одного из погибших Робертас Повилайтис настаивает, что правосудие не свершится полностью, пока ответственность за кровавые события не понесет верховный главнокомандующий тех лет – Михаил Горбачев. По инициативе Повилайтиса и от имени родственников еще трех погибших в суд поступил новый гражданский иск, передает портал 15min.lt.

Сообщается, что ранее Россия отклонила запрос правоохранителей Литвы о допросе Михаила Горбачева по "делу 13 января".

Сам экс-глава СССР считает, что страну еще можно было спасти от раскола, пока в Беловежской пуще не собрались "заговорщики".

Источник: 15min.lt ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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