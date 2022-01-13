"Беларуськалий" получил больше прибыли вопреки давлению Запада

Санкционное давления Евросоюза и США на Белоруссию не принесли желаемого результата. Попытка ограничить торговые отношения национальной компании по производству калийных удобрений дала обратный эффект. Об этом заявил руководитель литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис.

Он в очередной раз признал, что транзит продукции "Беларуськалия" через систему ЛЖД равносилен обходу санкций. В то же время министр иностранных дел отметил, что из-за ограничений в отношении одной части товаров выросла стоимость другой части, что дало обратный эффект, потому что компания в итоге получает больше прибыли. По мнению Ландсбергиса, это может говорить о неэффективности санкций против режима Александра Лукашенко.

Примечательно, что сам глава МИД в прошлом году чуть не лишился своей должности из-за того, что ЛЖД проигнорировали европейские и американские санкции против Белоруссии. Лишь вчера, 12 января, его коллега Марюс Скуодис, который тоже рисковал покинуть пост министра транспорта, объявил, что с 1 февраля Вильнусь расторгает контракт с Минском на перевозку калийных удобрений.

Политолог Артем Шрайбман оценил данное решение как смелый шаг, однако подчеркнул, что Литве теперь придется судиться с Белоруссией. Эксперт заявил, что Александр Лукашенко готов начать торговую войну с прибалтийской республикой.