На Западе пытаются найти рычаги давления на Москву

Первые раунды переговоров представителей России с западными коллегами, состоявшиеся на этой неделе в Женеве и Брюсселе, оказались неудачными. Это признал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг, 13 января.

По его словам, по итогам прошедших консультаций можно выделить "положительные нюансы", но явно не по тем вопросам, ради которых были затеяны переговоры. Встречи, конечно, будут продолжены, но принципиальная позиция России в том, что "процесса ради процесса" быть не должно, нужны конкретные ответные формулировки.

Между тем, пока со стороны США поступают негативные сигналы. К ним относятся, в частности, представленный американскими сенаторами – демократами пакет санкций против России.

"Оцениваем, конечно, появление подобных документов и такие заявления крайне негативно, особенно на фоне продолжающейся серии переговоров – пускай неудачных, но переговоров",

– приводит "Интерфакс" слова Пескова. По его мнению, Вашингтон пытается таким образом оказать давление на Москву. Но затея эта бесполезная, а учитывая угрозу ввести санкции против президента Владимира Путина – еще и опасная.

"Речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений",

– пояснил представитель Кремля.

В Москве подчеркивают, что еще рассчитывают на победу здравого смысла в переговорах РФ с западными коллегами. В частности, в НАТО должны понять, что они не могут диктовать России, куда ей перемещать свои войска на своей же территории.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко рассказал, как прошли первые за долгое время переговоры в формате Россия–НАТО.