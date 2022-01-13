Столтенберг сообщил о возможном скором расширении НАТО

Столтенберг сообщил о возможном скором расширении НАТО
Йенс Столтенберг. Фото: Edijs Palens / XinHua / www.globallookpress.com
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Ряды стран-членов Североатлантического альянса могут пополнить еще две страны. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что это может произойти в самые короткие сроки. Но речь не о Грузии с Украиной, как некоторые могли подумать, а о Швеции и Финляндии – они уже соответствуют всем стандартам организации и могут вступить в нее, как только пожелают. 

По словам Столтенберга, Стокгольм и Хельсинки хоть и придерживаются официально нейтрального статуса, часто принимают участия в мероприятиях НАТО.

"Швеция и Финляндия являются нашими близкими партнерами, мы работали вместе, проводим совместные учения. Они отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер. У них хорошо организованные институты безопасности и обороны. Так что это может произойти очень быстро, если они обратятся с таким запросом",

– заявил генсек НАТО в четверг, 13 января.

Ранее представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила о готовности Вашингтона обсудить с Хельсинки и Стокгольмом их присоединение к НАТО. На эти слова уже отреагировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его оценке, США "зазывают в НАТО новые страны", при этом требуя от России "деэскалировать" напряженную ситуацию, передает "Интерфакс".

Осенью прошлого года шведские депутаты выступили с инициативой отказаться от внеблокового статуса и вступить в НАТО. Свой призыв они объяснили необходимостью защищаться от России. При этом шведы не скрывают, что придерживаются невысокого мнения об обороноспособности соседней Финляндии. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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