США невольно выдали свои планы по Евразии – Рябков

США невольно выдали свои планы по Евразии – Рябков
Сергей Рябков. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Участие сил ОДКБ в стабилизации ситуации в РК нарушило планы Запада

Реакция США на события в Казахстане подтвердила худшие опасения России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он пояснил, что на состоявшихся на этой неделе переговорах в Женеве и Брюсселе вопрос о Казахстане напрямую не обсуждался, но реплики, которые несдержанно отпускали западные коллеги, говорят о многом.

"Саморазоблачающие комментарии, которые слышались из Вашингтона, они тоже нам многое показали, подтвердили даже с точки зрения наших худших предположений, чем движимы США на так называемом постсоветском пространстве в большой Евразии, каковы их цели",

– высказался дипломат в интервью RTVI.

При этом он считает, что западные коллеги на примере Казахстана смогли убедиться, насколько серьезной силой действительно является Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Рискну предположить, что на американцев произвело впечатление, как эффективно и динамично страны ОДКБ смогли принять решения, необходимые для того, чтобы прийти на выручку одному из государств, оказавшемуся в сложной ситуации",

– отметил Сергей Рябков.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что в Москве считают состоявшиеся в Женеве и Брюсселе встречи неудавшимися, однако рассчитывают, что здравый смысл западных коллег еще возобладает.

Источник: RTVI ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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