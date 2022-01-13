Москва не станет засвечивать в публичном пространстве свои намерения

Военные специалисты предложили президенту России Владимиру Путину варианты действий Москвы в случае ухудшения ситуации вокруг Украины. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI.

"Это тяжелый сюжет. В публичном пространстве он не должен ни коим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации", – сказал представитель Смоленской площади.

Рябков подчеркнул, что необходимо дать шанс дипломатии разрешить внутриукраинскую проблему.

По мнению замминистра, сейчас киевский режим "упивается иллюзией реванша", поэтому ищет повод для того, чтобы окончательно отказаться от выполнения Минских соглашений по Донбассу. Высокопоставленный дипломат считает, что нынешняя украинская власть "спекулирует на безудержной, безоглядной поддержке западников".

Россия, отметил Рябков, ожидает провокаций со стороны Незалежной, но не позволит возложить на Москву ответственность "за потенциально очень тяжелые последствия этого, мы просто предупреждаем, что нужен НАТОвский откат".

Ранее сегодня в этом же интервью Рябков пояснил, как участие сил ОДКБ в стабилизации ситуации в Казахстане нарушило планы США по их ожиданиям в данном регионе.

Напомним, накануне польское издание Myśl Polska подробно описало, как и почему американцы толкают РФ на войну с Украиной. Автор статьи Адам Смех убежден, что в вопросе получения гарантий безопасности Москва уже не отступит назад.

