Боррель признал бессилие Еврокомиссии против "Северного потока-2"

Боррель признал бессилие Еврокомиссии против "Северного потока-2"
Фото: Zheng Huansong/XinHua/www.globallookpress.com
Помешать подаче газа по новой трубе может только Украина

Еврокомиссия не может запретить частным европейским компаниям строить инфраструктурные объекты, которые отвечают всем требования безопасности. Поэтому проект "Северный поток-2" может быть реализован. На это указал глава евродипломатии Жозеп Боррель в четверг, 13 января.

Он пояснил, что мнение Еврокомиссии неизменно: этот газопровод Европе не нужен. Но раз уж группа европейских инвесторов взялась за этот проект, ЕК не способна этому помешать.

Сейчас регуляторам Германии и Евросоюза необходимо провести экспертизу. Если подтвердится, что "Северный поток-2" построен по всем правилам, оснований не выдавать разрешения на работу этого газопровода не будет. В то же время на подачу российского газа по этой трубе непременно будет влиять украинский вопрос.

"Функционирование этой инфраструктуры будет зависеть от развития событий вокруг Украины и действий России. Невозможно представить, что, с одной стороны, мы обсуждаем введение санкции, а с другой, – открываем эту инфраструктуру",

– приводит "Прайм" заявление Борреля, которое он сделал после участия в неформальной встрече министров обороны ЕС во Франции.

Между тем глава военного ведомства Германии Кристине Ламбрехт придерживается кардинально противоположной точки зрения. Она настаивает, что вопросы поставок газа по "Северному потоку-2" и военную угрозу на Украине нельзя связывать.

"Не надо втягивать экономический проект в этот конфликт",

подчеркнула министр в эфире RBB.

Ранее на этой неделе представитель Госдепа США Виктория Нуланд похвалила немецкие власти за то, что они якобы затягивают ввод в эксплуатацию "Северного потока-2". Это заявление вызвало негативную реакцию в бундестаге.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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