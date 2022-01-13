Позицию Москвы по этому вопросу обозначил Сергей Лавров

Первые дни нового 2022 года выдались очень тяжелыми для жителей и властей Казахстана. Республику захлестнули протестные акции, которые вылились в разбои и беспорядки. При этом некоторые особо изощренные в своих фантазиях деятели усмотрели в этих событиях руку Кремля. Выдумщикам резко ответил глава МИД Сергей Лавров.



Руководитель главного российского внешнеполитического ведомства подчеркнул: любые рассуждения на тему того, что беспорядки в казахстанском государстве были спровоцированы "злодеями" из Российской Федерации являются бредовыми и не соответствуют действительности.

Некоторые особо рьяные ненавистники нашего государства пытаются создать вокруг России образ врага, который спит и видит, как бы прибрать к рукам территории других стран. Нашлись и те, кто считает, что ситуация в Казахстане была специально подстроена для того, чтобы Россия ввела туда свои войска и взяла республику под контроль.

"Конспирологические теории", – так охарактеризовал такого вида умозаключения шеф российской дипломатии.

Главный дипломат нашей страны подчеркнул, что все заявления подобного рода – "от лукавого" и не стоят внимания серьезных политических деятелей.

Напомним, сегодня стало известно, что в трех регионах Казахстана все еще продолжается антитеррористическая операция.