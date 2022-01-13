Одного сотрудника посольства вывезли на лечение на родину

На фоне переговоров по гарантиям безопасности между Западом и Россией у сотрудников дипмиссий США в Женеве и Париже проявились симптомы "гаванского синдрома", одного "заболевшего" эвакуировали на лечение на родину. Об этом со ссылкой на источника сообщает The Wall Street Journal в четверг, 13 января.

По его данным, по крайней мере у троих сотрудников консульства в столице Швейцарии заподозрили симптомы "гаванского синдрома", а одного из дипломатов отправили на лечение в США.

Как отмечается в публикации, "загадочное неврологическое заболевание" уже поразило до 200 американских чиновников на дипломатических должностях по всему миру.

Кроме того, сотрудники посольства Штатов в Париже пожаловались на возможный случай проявления "синдрома" и призвали других коллег сообщать о любых необычных ощущениях своего здоровья.

Издание напоминает, что о предполагаемых нападениях на американских чиновников, работающих в двух европейских городах, летом 2021 г. был уведомлен Госдеп в Вашингтоне. Эти пострадавшие дипломаты "присоединились" к 200 другим соотечественникам, у которых подозревали "гаванский синдром", когда они находились в Китае, Южной Америке, Сирии и в странах Европы.

Подвергнутые до сих пор неизвестной "акустической атаке" люди испытывают головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом. В Штатах неоднократно пытались и пытаются в "гаванском синдроме" обвинить то Москву, то Кубу, то Пекин.

