"Боевой танец хака": Сатановский оценил санкции США против Путина и Шойгу

"Боевой танец хака": Сатановский оценил санкции США против Путина и Шойгу
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политолог предложил представить в этой пляске Нуланд и Блинкена

Угроза американских политиков ввести санкции против первых лиц России, в том числе в отношении главы государства Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, похожа на "боевой танец" новозеландских аборигенов. Потенциальный шаг Вашингтона оценил президент независимого научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский.

"Есть у маори такой боевой танец – хака. Прыгают, глаза страшно пучат, языки высовывают, руками-ногами машут, кричат устрашающе…" – написал политолог в телеграм-канале "Армагеддоныч".

Сатановский предложил представить, как вот этот самый пляс исполняют "тощие дрыщи или упитанные леди и джентльмены" из Госдепа, Конгресса, Белого дома и Пентагона, "в строгих деловых костюмах", вроде госсекретаря США Энтони Блинкена или замгоссекретаря по политическим делам Виктории Нуланд.


"Со смеху помрешь. Особенно если танцевать будут перед Путиным, Шойгу, Герасимовым, Мишустиным или Лавровым с их фирменной невозмутимостью", – заметил эксперт.

По его мнению, попытки Вашингтона запугать Москву новыми рестрикциями напрасны и ни к чему не приведут. Американские политики просто окончательно "рехнулись" и пытаются пугать ежа голой пятой точкой. Очередная "самая-самая" страшная санкционная дубина может принести россиянам и государству только пользу, предположил аналитик.

"И, кстати, может, если "Сбербанк" под санкции попадет, он, наконец, в Крыму начнет работать? А то так всем в стране надоела хитровымудренная осторожность его начальства", – резюмировал Сатановский.

Напомним, накануне стало известно о планах американцев наказать Россию за якобы готовящееся вторжение на Украину. Политические деятели мирового гегемона собрались санкционировать высшее руководство РФ, включая ее верховного главнокомандующего, а также крупнейшие финансовые структуры нашего Отечества. Кроме того отключить Москву от международной платежной системы SWIFT, чем Вашингтон нас пугает уже около года, а то и больше.

В Кремле подобную рьяность заокеанцев оценили как преддверие разрыва отношений с США.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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