Одновременно в Москве считают все назначения в кабмин РК внутренним делом Нур-Султана

Националистические высказывания нового министра информации Казахстана Аскара Умарова неприемлемы. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова на традиционном брифинге.

По ее мнению, в речах казахского русофоба присутствуют и ксенофобия, и разжигание ненависти, и много еще чего, что справедливо вызывает обостренную реакцию как у граждан России, так и в РК.

Одновременно, отметила дипломат, Москва считает назначение Умарова в кабмин внутренним делом Нур-Султана, а власти республики настроены на укрепление связей с Российской Федерацией.

"Руководство Казахстана твердо следует курсу на всестороннее углубление дружественных отношений с нашей страной и обеспечение прав всех без исключения граждан Казахстана", – резюмировала Захарова.

Судя по всему, официальная Москва пытается сгладить, мягко говоря, неловкость, возникшую после решения президента азиатской страны Касым-Жомарта Токаева на фоне оказанной российской стороной помощи Казахстану в ходе недавних беспорядков и хаоса в государстве ввести в правительство столь неоднозначную одиозную фигуру как Умаров, "прославившегося" антирусскими речами, которые политик успел в интернете немного подчистить.

Так, ранее в четверг, 13 января, пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков также дипломатично прокомментировал данное назначение. Голос Кремля назвал высказывания Умарова "некорректными" и "неловкими". По его словам, нужно дождаться новых заявлений данного политика уже на его министерском посту.

