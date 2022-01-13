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Пятому президенту Украины Петру Порошенко придется очень постараться, чтобы по возвращению из европейского турне не угодить за решетку, о чем его уже предупредил действующий киевский режим. В случае ареста лидер партии "Евросолидарность" и депутат Верховной рады громогласно объявит себя "жертвой Кремля" по примеру своего собрата по несчастью экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили.
С таким прогнозом выступил украинский и российский историк Владимир Корнилов в интервью изданию "ПолитРоссия".
Эксперт не исключил вероятности ареста "шоколадного короля", поскольку в Незалежной возможно все. Однако он предположил, что в данном вопросе многое зависит от того, как решительно и сильно вступятся за Петра Алексеевича посольства США и стран "большой семерки", которые курируют соборную.
"Мы понимаем, что Порошенко делает сейчас, находясь на Западе: он, конечно, прилагает максимум усилий для получения собственной безопасности", – сказал Корнилов.
По его словам, экс-лидер нации в данный момент пытается выйти на своего "старого знакомого и приятеля" – нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена, чтобы не сесть в тюрьму на родине. Однако украинцу придется здесь приложить определенные усилия, чтобы вывести американского "старика из деменции и напомнить, кто такой Петр Порошенко" и что глава США, еще не будучи главой государства, о нем говорил, заметил историк.
При этом сегодня Украина находится под полным контролем Вашингтона, поэтому там все равно, находится хозяин "Рошена" на свободе или нет. В любом случае, сам пан Порошенко ситуацию с предполагаемым арестом будет использовать для набирания политических очков. Оказавшись за решеткой, Петр Алексеевич будет вести себя ровно также, как Михаил Николозович – т.е. вещать всему миру о происках Москвы, что "шоколадный король" делал уже не раз.
"Он последовательно продолжает заявлять, что (президент Владимир) Зеленский и вся его команда – это агенты Кремля, делающие все возможное для того, чтобы ослабить Украину, а его самого, истинного патриота, противостоящего "российской агрессии", посадить в тюрьму", – подчеркнул Корнилов.
Напомним, накануне Печерский районный суд Киева разрешил задержать пана Порошенко, который анонсировал свое возвращение на родину 17 января, с целью принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения по делу о госизмене, связанное с поставками угля в Незалежную с неподконтрольных киевскому режиму территорий Донбасса.
Добавим, экс-президент спешно сбежал из Незалежной еще 17 декабря 2021 г. Свой отъезд он назвал дипломатическим турне и планами посетить Турцию и Польшу.
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