Экс-лидер Украины пытается выйти на контакт с Байденом и заручиться его поддержкой

Пятому президенту Украины Петру Порошенко придется очень постараться, чтобы по возвращению из европейского турне не угодить за решетку, о чем его уже предупредил действующий киевский режим. В случае ареста лидер партии "Евросолидарность" и депутат Верховной рады громогласно объявит себя "жертвой Кремля" по примеру своего собрата по несчастью экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили.

С таким прогнозом выступил украинский и российский историк Владимир Корнилов в интервью изданию "ПолитРоссия".

Эксперт не исключил вероятности ареста "шоколадного короля", поскольку в Незалежной возможно все. Однако он предположил, что в данном вопросе многое зависит от того, как решительно и сильно вступятся за Петра Алексеевича посольства США и стран "большой семерки", которые курируют соборную.

"Мы понимаем, что Порошенко делает сейчас, находясь на Западе: он, конечно, прилагает максимум усилий для получения собственной безопасности", – сказал Корнилов.

По его словам, экс-лидер нации в данный момент пытается выйти на своего "старого знакомого и приятеля" – нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена, чтобы не сесть в тюрьму на родине. Однако украинцу придется здесь приложить определенные усилия, чтобы вывести американского "старика из деменции и напомнить, кто такой Петр Порошенко" и что глава США, еще не будучи главой государства, о нем говорил, заметил историк.

При этом сегодня Украина находится под полным контролем Вашингтона, поэтому там все равно, находится хозяин "Рошена" на свободе или нет. В любом случае, сам пан Порошенко ситуацию с предполагаемым арестом будет использовать для набирания политических очков. Оказавшись за решеткой, Петр Алексеевич будет вести себя ровно также, как Михаил Николозович – т.е. вещать всему миру о происках Москвы, что "шоколадный король" делал уже не раз.

"Он последовательно продолжает заявлять, что (президент Владимир) Зеленский и вся его команда – это агенты Кремля, делающие все возможное для того, чтобы ослабить Украину, а его самого, истинного патриота, противостоящего "российской агрессии", посадить в тюрьму", – подчеркнул Корнилов.

Напомним, накануне Печерский районный суд Киева разрешил задержать пана Порошенко, который анонсировал свое возвращение на родину 17 января, с целью принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения по делу о госизмене, связанное с поставками угля в Незалежную с неподконтрольных киевскому режиму территорий Донбасса.

Добавим, экс-президент спешно сбежал из Незалежной еще 17 декабря 2021 г. Свой отъезд он назвал дипломатическим турне и планами посетить Турцию и Польшу.

