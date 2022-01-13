В Казахстане начали борьбу за возвращение столице названия Астана

В Казахстане начали борьбу за возвращение столице названия Астана
Фото: Fredrik von Erichsen/dpa/www.globallookpress.com
Возмущенные жители не хотят ассоциаций мегаполиса с экс-лидером республики Назарбаевым

Граждане Казахстана собирают подписи под петицией с требованием переименовать столицу республики Нур-Султан обратно в Астану.

Как отмечает издание "Лайф", на фоне охвативших страну в начале января беспорядков в официальных сообщениях мегаполис зачастую просто называют "столицей Казахстана".

В соответствующей петиции указывается, что решение о переименовании Астаны, что произошло в 2019 году, "негативно воспринимается в соцсетях и в жизни простого народа". При этом в быту люди по-прежнему используют прежнее название.

"Учитывая настроения в обществе, просим президента Казахстана, правительство и парламент страны вернуть прежнее название столице нашей республики – город Астана", – говорится в послании.

Кроме того, авторы обращения просят власти всех городов страны переименовать улицы, названные в честь первого лидера нации Нурсултана Назарбаева. В частности, проспект Назарбаева в Алма-Ате предлагается назвать проспектом Республики.

Странным остается то, что жители РК не собирают подписи для возвращения столицы в Алма-Ату, которая была главным центром государства до 1997 года.

Напомним, сам Назарбаев, руководивший Казахстаном почти 30 лет, со дня первых митингов в начале января нынешнего года, переросших в погромы и убийства, еще ни разу публично не высказался на эту тему. Политики, аналитики и СМИ лишь строят предположения о том, что случилось с Елбасы и где он может находиться. Версия называются самые разные – от ареста до смерти Нурсултана Абишевича.

Источник: Лайф ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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