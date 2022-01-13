Ташкент обиделся на Минск из-за сравнения Узбекистана с Казахстаном

Ташкент обиделся на Минск из-за сравнения Узбекистана с Казахстаном
Фото: depositphotos.com
Мирзиёев указал белорусскому лидеру, что в республике внимательно следят за ситуацией в регионе

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал "необоснованными" предупреждения со стороны главы Белоруссии Александра Лукашенко об угрозах повторения казахских событий на территории республики. Об этом сообщил пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов в телеграм-канале.

Ответ Минску прилетел в ходе заседания Совета безопасности республики.

"На днях со стороны руководителей некоторых государств были сделаны необоснованные заявления о том, что Узбекистан должен извлечь уроки из произошедших в Казахстане событий. Мы внимательно следим за ситуацией в регионе, всеми вызовами и угрозами его безопасности", – сказал Мирзиёев.

Президент подчеркнул, что Ташкент располагает "необходимым потенциалом и мощью для адекватного реагирования на любую угрозу".

Свое предостережение в адрес Узбекистана Александр Григорьевич сделал 10 января во время сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности, которая была посвящена ситуации в Казахстане. Бацька тогда предрек Ташкенту такие же проблемы.

Белорусский лидер указал, что на казахской границе сосредоточено немало международных террористов, "желающих взорвать ситуацию вокруг центральноазиатских постсоветских республик".

"Уроки, о которых много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, их взгляды, в том числе, брошены и на Узбекистан", – заявил Лукашенко, не уточнив, о чьих именно взглядах говорил.

На следующий день пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, поддерживает ли Москва такие опасения батьки, и ведет ли российское руководство на сей счет консультации с властями Узбекистана. Голос Кремля ответил, что "это тема для общения между Минском и Ташкентом", передает РИА "Новости".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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