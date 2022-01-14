Западные компании подписали больше контрактов с Минском

Режим белорусского правителя Александра Лукашенко находится под давлением американских и европейских санкций. Однако западные компании обходят введенные ограничения, чтобы сохранить торговые отношение с Минском. Политолог Сергей Чалый раскрыл схему их действий.

Комментируя статью в британской газете Financial Times, он обратил внимание, что в прошлом году Латвия, Литва и Эстония вопреки ограничениям нарастили поставки белорусской продукции. Кстати, аналитики издания даже обвинили страны Прибалтики в срыве санкций против Белоруссии.

Политолог подчеркнул, что американские санкции запрещают подписывать новые контракты с 1 января 2022 года, а старые договоренности должны быть прекращены не позднее 1 апреля. В этих условиях западные компании решили действовать по принципу "не наевшись, не налижешься", считает эксперт.

Он отметил, что западные фирмы стремились заключить с Минском как можно больше контрактов до тех пор, пока санкции США и Евросоюза не вступят в силу. По мнению Чалого, аналогичным образом действовала и норвежская компания Yara, осознавая, что рано или поздно все равно придется исполнить волю американцев.

Примечательно, что аналитики немецкого делового издания Der Spiegel не исключили, что Осло и Брюссель могли вступить в санкционный сговор, потому что Евросоюз вывел из-под своих ограничений белорусские соли с содержанием калия в пределах 40-62%. Именно их закупает крупнейший в Норвегии производитель удобрений.

Политолог подчеркнул, что в скором времени Вашингтон обнаружит "дыры" в своих санкциях и внесет необходимые поправки в их систему функционирования.

"Как раз для этого придуман американский механизм, который позволяет оперативно вмешиваться и менять дизайн этих санкций", – отметил Чалый.

Ранее глава МИД Литвы заявил об обратном эффекте санкций США и ЕС против Лукашенко. Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что "Беларуськалий", находясь под давлением Запада, получил больше прибыли.