Белый дом обещал Кремлю "решительный ответ"

Исторически Вашингтон считает страны Латинской Америки зоной собственного влияния и требует, чтобы Москва отказалась от размещения своих вооружений в этом регионе. В это же время США вместе с союзниками по НАТО бесцеремонно вторгается в постсоветское пространство, в зону влияния нашей страны, двигая войска все ближе и ближе к границам России.

Владимир Путин не раз подводил для Запада "красная линии", обещая дать решительный ответ на размещения войск у наших рубежей. Примечательно, что, прогнозируя аналогичные действия со стороны Кремля, Белый дом почти дословно повторил риторику президента России.

Помощник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности, отвечая на вопрос журналистов о потенциальном размещении нашего военного контингента на территории латиноамериканских республик, заявил о готовности Вашингтона дать решительный ответ Москве, сообщает телеканал "360". Фактически Джейк Салливан повторил слова Владимира Путина.

Напомним, что президент России выступает категорически против расширения Североатлантического альянса на Восток, в том числе, против размещения западных военных баз в странах постсоветского пространства. Эти вопросы обсуждались во время переговоров по гарантиям безопасности.

Ранее кандидат исторических наук Вадим Трухачев подчеркнул, что у НАТО есть свои "синие линии" для нашей страны. А политолог Марат Баширов не сомневается, что Путину удалось продемонстрировать Вашингтону и Брюсселю "решительный ответ" во время массовых беспорядков в Казахстане.