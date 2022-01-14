Пока что у Киева нет никаких перспектив

В обозримом будущем вступления Украины в состав Североатлантического альянса не ожидается, хотя никто не собирается опровергать право государства на стремление в ряды НАТО. Такое мнение выразили обозреватели The New York Times.

В материале напомнили, что недавние переговоры между Соединенными Штатами, Российской Федерацией и европейскими членами ЕС не привели к ожидаемому результату. Однако по итогам встреч можно сделать вывод, что Белый дом не позволит России подавить амбиции Киева в указанных стремлениях. Хотя у американской стороны отсутствуют планы по оказанию немедленной помощи Киеву для получения членства, передает URA.ru.

Обозреватели полагают, что Запад опасается усиления враждебной риторики со стороны Российской Федерации. Такой вариант окажется закономерным в случае вступления Киева в альянс. К тому же, в случае роста напряженности Москва может возложить на ЕС определенные расходы, лишив ее, к примеру, газа.

Скептически настроены в отношении украинских амбиций и в администрации Байдена: в последние годы Белый дом с сомнением воспринимает расширение военных обязательств США. За 20 лет пыл демократа поубавился, хотя он убеждал в своем время альянс добиться членства стран Варшавского договора после распада СССР.

Еще одна причина – ни США, ни другим членам НАТО не нравится, что украинские власти совершенно игнорируют коррупцию в стране. Против украинского членства выступают и Франция и с Германией, остальные европейские члены НАТО также относятся к этой идее с опаской.

По мнению американских журналистов, и у Штатов, и у альянса в целом сохраняется чувство страха перед Москвой.