NYT: в ближайшем будущем членство в НАТО для Украины исключено

NYT: в ближайшем будущем членство в НАТО для Украины исключено
Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Пока что у Киева нет никаких перспектив

В обозримом будущем вступления Украины в состав Североатлантического альянса не ожидается, хотя никто не собирается опровергать право государства на стремление в ряды НАТО. Такое мнение выразили обозреватели The New York Times.

В материале напомнили, что недавние переговоры между Соединенными Штатами, Российской Федерацией и европейскими членами ЕС не привели к ожидаемому результату. Однако по итогам встреч можно сделать вывод, что Белый дом не позволит России подавить амбиции Киева в указанных стремлениях. Хотя у американской стороны отсутствуют планы по оказанию немедленной помощи Киеву для получения членства, передает URA.ru.

Обозреватели полагают, что Запад опасается усиления враждебной риторики со стороны Российской Федерации. Такой вариант окажется закономерным в случае вступления Киева в альянс. К тому же, в случае роста напряженности Москва может возложить на ЕС определенные расходы, лишив ее, к примеру, газа.

Скептически настроены в отношении украинских амбиций и в администрации Байдена: в последние годы Белый дом с сомнением воспринимает расширение военных обязательств США. За 20 лет пыл демократа поубавился, хотя он убеждал в своем время альянс добиться членства стран Варшавского договора после распада СССР.

Еще одна причина – ни США, ни другим членам НАТО не нравится, что украинские власти совершенно игнорируют коррупцию в стране. Против украинского членства выступают и Франция и с Германией, остальные европейские члены НАТО также относятся к этой идее с опаской.

По мнению американских журналистов, и у Штатов, и у альянса в целом сохраняется чувство страха перед Москвой.

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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