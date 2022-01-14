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"Украинцы, ждите худшего!" – такое пугающее послание появилось на главных страницах Министерства иностранных дел Украины, Министерства образования и науки и Министерства аграрной политики и продовольствия ночью 14 января.
Неизвестные предупреждают пользователей, что все данные украинских граждан "слиты" в глобальную Сеть.
"Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее",
– говорится в тексте сообщения, которое переведено на три языка: украинский, русский и польский. В сообщение также указаны причины, за которые "наказывают" украинцев, передает телеканал "360".
На момент написания статьи указанные сайты не работали. При этом проблем с доступом на официальные интернет-страницы президента Незалежной, а также к других местных министерств и ведомств не отмечалось.
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