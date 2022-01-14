Руководство РФ и США могли втайне прийти к соглашению, нарушающему интересы Незалежной

Жесткая риторика Запада в ответ на предложения России по гарантиям безопасности – всего лишь маневр, отвлекающий общественность от реальных договоренностей Джо Байдена и Владимира Путина. Такое предположение опубликовало украинское издание "Страна".

На этой неделе состоялось сразу три раунда переговоров РФ с Западом: встреча российской и американской делегаций в Женеве, консультации уровне Россия – НАТО в Брюсселе и на площадке ОБСЕ в Вене. Повестка везде была одна: Москва озвучивала свои требования по безопасности, в том числе по нерасширению НАТО на Восток, а представители Запада их выслушивали и обещали в скором времени дать ответ.

Впрочем, в комментариях для прессы стороны каждый раз указывали на неконструктивную позицию оппонента и предупреждали о "последствиях". Однако, по оценке замглавного редактора "Страны" Максима Минина, ситуация выглядит подозрительно: с чего бы сторонам так активизировать переговорный процесс, если он может только окончательно завести ситуацию в тупик.

"Словесное повышение ставок – это шумовые эффекты, которые должны отвести "зраду" от Байдена и "продать" западным правящим кругам некие соглашения с Москвой",

– делает вывод Минин. Речь, по его мнению, может идти не только о неразмещении в странах Восточной Европы американских ракет, но и о неких договоренностях по поводу Украины. На это указывает, в том числе, неодобрение Вашингтоном санкций против "Северного потока-2". Весьма вероятно, полагает автор, что Путин и Байден уже сторговались и РФ получила согласие американской стороны не мешать эксплуатации газопровода в обход Украины. Но чтобы Байдена не заподозрили в сговоре с Кремлем – как до этого его предшественника Дональда Трампа – была придумана многоходовочка.

"По одной из версий, кстати, все жесткие заявления, которые сейчас идут в обоих направлениях, – дымовая завеса, чтоб не дать обвинить Байдена в "работе на Кремль" из-за блокирования санкций по "Северному потоку-2",

– говорится в статье.

Накануне в Кремле признали состоявшиеся переговоры с США и НАТО неудавшимися. При этом глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что у Еврокомиссии нет возможности помешать запуску "Северного потока-2". А сенат США отклонил 13 января проект нового пакета санкций против газопровода, обосновав это опасениями повредить экономическим интересам ФРГ и ЕС, передает RT.