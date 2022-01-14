Депутата исключили из партии Зеленского за поддержку Белоруссии

Несмотря на резкое охлаждение двухсторонних отношений между Киевом и Минском, на Украине остаются политики, поддерживающие контакты с белорусским лидером Александром Лукашенко, что, вероятно вызывает ревность у нынешнего главы Незалежной Владимира Зеленского. Впрочем, его место на следующих выборах может занять теперь уже бывший соратник Евгений Шевченко.

Депутат Верховной Рады был исключен из фракции правящей партии "Слуга народа" за дружеские отношения с Лукашенко. Шевченко несколько раз посещал Минск и активно поддерживал главу РБ даже после скандала с российскими гражданами, которых белорусские власти отказались выдавать Киеву. В партии Зеленского заявили, что его действия парламентария противоречат внешней политике Украины.

Извинит ли эту самую политику Шевченко, пока неизвестно, однако нардеп собирается составить конкуренцию действующему главе государства. В эфире ОНТ он заявил о желании участвовать в следующих выборах президента Незалежной. Политик подчеркнул, что должен спасти свою страну.

Он также отметил, что намерен представлять восточную Украину и людей, которые считают белорусов и русских братскими народами. Шевченко выступил против войны с соседними государствами, предложи вместо этого "дружить семьями".

Ранее его коллега по Раде, оппозиционер Юрий Бойко заявил, что Незалежную не хотят брать в НАТО и Евросоюз из-за Владимира Зеленского. Депутат подчеркнул, что в Украине процветает коррупция.