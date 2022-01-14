Россия обыгрывает Запад без лишних движений - Bloomberg

Россия обыгрывает Запад без лишних движений - Bloomberg
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кремль заставил оппонентов искать компромиссы

В противостоянии с Западом Москва заняла столь удачную позицию, что для победы ей не нужно ничего делать – только стоять и ждать, что предложат Вашингтон и Брюссель. Такую оценку ситуации дает Bloomberg.

Сосредоточив у границы с Украиной 100 тысяч российских солдат, Кремль получил возможность выиграть, не предпринимая никаких действий. Напротив, США и НАТО сами предлагают различные компромиссы, лишь бы Россия не напала на соседнюю страну. Президенту Путину остается только выбирать наиболее выгодные предложения и продвигать свои требования.

"Кажущаяся нерешительность пока приносит дивиденды российскому президенту",

приводит ОСН мнение авторов статьи. По оценке Bloomberg, Москва не заинтересована в военном противостоянии с Киевом, однако она поставила Брюссель и Вашингтон в невыгодное положение, когда им приходится гадать о планах Кремля и нащупывать пути снижения напряженности.

На текущей неделе состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ. На каждой площадке Москва озвучила свои требования по обеспечению российской и международной безопасности. Официального ответа от западных представителей еще не поступило, однако в Кремле уже дали понять, что недовольны итогами прошедших встреч.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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