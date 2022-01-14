Вопрос о сроках пока остается открытым

Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что еще в 2008 году НАТО приняла решение о приеме Украины и Грузии в свои ряды. Об этом он заявил итальянскому изданию La Repubblica.

Генсек отметил, что сроки тогда и сейчас не обсуждаются – альянс будет готов к расширению, но когда именно – неизвестно.

"Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам", – заявил он.

Столтенберг заявил, что НАТО не собирается идти на компромиссы по вопросам расширения и размещения войск на востоке. Однако альянс готов на взаимный контроль над вооружениями с Россией – это касается и ядерного оружия.

В Москве отмечают, что увеличение военного контингента НАТО на востоке станет пресечением "красных линий" для Кремля. В свою очередь в МИД заявили, что в ответ на подобные действия могут разместить ударные комплексы в Латинской Америке. Это, считают в администрации президента США, недопустимо.